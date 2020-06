Iulia Vântur a avut probleme în timpul izorării: „Mă temeam de depresie, de ziua de mâine…”

16:30

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, ar fi câștigător detașat la alegerile locale, dacă duminică ar fi organizat turul de scrutin, arată sondajul realizat de CURS, potrivit Gândul.ro. Conform sondajului, Daniel Tudorache se află pe pimul loc, cu un scor de 37%. Pe locul doi se află Tănase Stamule (PNL), la diferență de 11 procente. Clotilde […]