FOTO Eroare gravă de arbitraj în Dinamo - FCSB: ofsaid la golui doi

Daniel Pancu (42 de ani) și-a reziliat contractul de antrenor cu Rapid, locul 6 în Liga 2, și a anunțat că a semnat un nou contract, cel de președinte al giuleștenilor.„A fost o decizie mai grea și de aceea am amânat. Am reziliat contractul de antrenor. L-am semnat pe cel de președinte. Am vrut să rămân într-un fel alături de Rapid și în perioada următoare. Sper să fiu în continuare de ajutor, având în vedere că oamenii au insistat. ...