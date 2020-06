Coronavirus: Măştile devin obligatorii în următoarea fază de relaxare a măsurilor restrictive în Irlanda

00:10

Antrenorul formaţiei Dinamo, Adrian Mihalcea, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu FCSB, scor 0-3, în prima manşă a semifinalelor Cupei României, că înfrângerea reprezintă o umilinţă pentru echipa sa şi că îşi asumă în faţa suporterilor această "ruşine"."Nu trebuie să ne ascundem de cuvinte, da, este o umilinţă. Am întâlnit o echipă care a terminat meciul cu 3-4 copii de 16-17 ani. Pot să spun că ne-am făcut de râs. Sunt împreună cu jucătorii şi e normal să gândesc aşa. Este o perioadă grea, este extrem de dificil, vom vedea cum vom reuşi să trecem peste acest meci. Este un moment foarte greu al echipei, parcă toate problemele acestea nu se mai termină. Ştiam când am semnat că e o situaţie grea, dar a devenit foarte grea pe parcurs. Nu reuşim să ieşim din această pasă. Ceea ce fac suporterii este un lucru remarcabil, dacă nu erau ei se punea lacătul. Îmi asum această ruşine", a spus Mihalcea la postul Digisport.El şi-ar dori o altă atitudine din partea jucătorilor săi şi spune că perioada de pauză cauzată de pandemia de COVID-19 nu constituie o scuză pentru jocul slab."Nu vreau ca jucătorii să se gândească la faptul că perioada de pauză este de vină, şi Adi Popa a făcut doar 4 antrenamente, copii ăştia au fugit de au rupt pământul, deci nu cred că e vorba de acea perioadă, e vorba de atitudinea lor, de fotbal de plăcere. Dacă nu îţi dai seama că joci la Dinamo, trăieşti astfel de umilinţe. Dacă sunt jucători de caracter pot trece de astfel de meciuri, dacă nu, este foarte greu. Din păcate avem un meci foarte important peste 3 zile şi dacă nu conştientizează fiecare în parte că pot ieşi din această pasă, nu vor reuşi şi poate vom trăi în continuare astfel de umilinţe", a mai afirmat Mihalcea.Referitor la posibilitatea ca echipa sa să retrogradeze la finalul acestui sezon al Ligii I, Mihalcea a părut mai optimist: "Cred cu tărie că nu se poate întâmpla acest lucru. Mă gândesc că în meciurile următoare, cu o schimbare de atitudine, pe care eu le-am cerut-o, putem să legăm victoriile. Azi am făcut aceste alegeri din mai multe puncte de vedere, ei nu pot duce meciuri din 3 în 3 zile şi am încercat să găsesc un mixt, din păcate nu am reuşit".Echipa de fotbal FCSB a învins cu scorul de 3-0 (1-0) formaţia Dinamo într-o partidă disputată, joi seara, pe Stadionul Dinamo din Capitală, în prima manşă a semifinalelor Cupei României.Manşa retur a acestei semifinale se va disputa la 8 iulie, ora urmând să fie stabilită de deţinătorii drepturilor TV şi Federaţia Română de Fotbal.Partida s-a disputat fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului şi Sportului şi ministrului Sănătăţii, emis la 1 iunie.AGERPRES/(V, AS - autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal - Cupa României: FCSB a învins Dinamo cu scorul de 3-0 * Fotbal: Bogdan Vintilă (FCSB) - Jucătorii merită felicitaţi, au depus un efort extraordinar * Fotbal: Adrian Popa - Finala Cupei României nu o voi mai prinde, mai am 4 zile contract cu FCSB * Ricardo Grigore (Dinamo), în lacrimi după înfrângerea cu FCSB: Mă simt ultimul om, îmi vine să mă las de fotbal