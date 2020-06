Libia: Franţa, Italia şi Germania cer încetarea tuturor ingerinţelor străine

04:00

Preşedintele Donald Trump l-a acuzat joi pe unul din liderii mişcării Black Lives Matter (BLM, Vieţile negrilor contează) că a făcut apel la revoltă, într-un interviu acordat Fox News, informează AFP ."Este trădare, răzvrătire, revoltă!", a înfierat pe Twitter preşedintele american, cu referire la afirmaţiile preşedintelui filialei din New York a BLM, Hawk Newsome. Activistul declarase miercuri că "dacă această ţară nu ne oferă ceea ce ne dorim, vom reduce acest sistem la cenuşă şi îl vom înlocui". "Aş putea vorbi la figurat sau literal, este o chestiune de interpretare", a adăugat el. Ulterior, acesta a explicat că nu încurajează revoltele, dar că nici nu le condamnă.De la declanşarea protestelor, preşedintele Donald Trump a căutat să proiecteze o imagine dură în gestionarea mişcării de revoltă şi a lansat pe Twitter numeroase mesaje care par să solicite forţelor de ordine să îşi marcheze teritoriul pe stradă. "Lege şi ordine!" a devenit sloganul său preferat pe Twitter de câteva săptămâni.Într-o serie de postări joi, şeful statului a sugerat că protestatarii din New York au făcut apel la "a-i prăji ca pe slănină" pe poliţişti. Cu toate acestea, până în prezent, nimeni nu a raportat utilizarea acestui slogan la New York de când au început protestele."Poliţia din New York este furioasă", a scris Trump despre acest slogan.Niciun reprezentant al conducerii sau sindicatelor poliţiei din New York nu a făcut declaraţii publice pe această temă.Donald Trump a menţionat, de asemenea, că Bill de Blasio, primarul metropolei New York, a aprobat pictarea cuvintelor "Black Lives Matter" pe trotuarul celebrului Fifth Avenue, exact în faţa Trump Tower, locuinţa miliardarului republican din Manhattan.Miercuri, un purtător de cuvânt al primarului a confirmat pentru New York Daily News că iniţiativa a fost validată astfel încât "de fiecare dată (Donald Trump) revine în ceea ce el numeşte oraşul său, să i se reamintească de Black Lives Matter". De asemenea, preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat joi cu "pedepsirea" protestatarilor din Washington care încearcă să răstoarne statui ale unor figuri istorice."În fiecare seară vom fi din ce în ce mai duri", a spus Trump în timpul unui eveniment al primăriei difuzat parţial de Fox News. "La un moment dat va trebui să existe pedepse pentru că trebuie să fie. Aceşti oameni sunt vandali, dar sunt agitatori, dar sunt cu adevărat - sunt terorişti într-un anumit sens", a afirmat preşedintele american, potrivit dpa.Statui şi monumente considerate a fi moşteniri rasiste au fost răsturnate şi distruse de protestatari în întreaga ţară în ultimele săptămâni, după moartea afro-americanului George Floyd, în custodia poliţiei, luna trecută.Miercuri, aproximativ 400 de membri ai Gărzii Naţionale au fost activaţi la solicitarea executivului american pentru a păzi monumentele din Washington.Luni, protestatarii au încercat să dărâme statuia fostului preşedinte american Andrew Jackson din apropierea Casei Albe. Preşedintele Trump i-a ameninţat cu zece ani de închisoare pentru încălcarea Legii de conservare a memoriei veteranilor, o lege ce interzice distrugerea statuilor sau a monumentelor memoriale ridicate pe teren federal. Jackson, al şaptelea preşedinte american (1828 - 1836), a avut legături cu comerţul cu sclavi. De asemenea, el a pus în aplicare legea de îndepărtare a indienilor din 1830, care a dus la moartea a mii de indigeni americani, episod cunoscut sub numele de Drumul lacrimilor. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)