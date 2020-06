Nuntă mare în showbiz! A cerut-o de nevastă la Roma, de ziua ei: ”Nu îmi venea să cred!”

19:00

Liviu Dragnea a declarat la TV că 13 luni, timpul pe care l-a petrecut până acum la închisoare, nu a fost lăsat de Administrația Peniternciarelor, să dea niciun interviu presei. La puțin timp după ce aceste declarații au ajuns în spațiul public, instutiția a oferit și prima reacție la aceste acuzații ale fostului lider PSD. […] The post Liviu Dragnea acuză conducerea penitenciarului Rahova de cenzură: „Nu am avut voie să fac asta 13 luni”. Reacția ANP appeared first on Cancan.ro.