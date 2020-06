Alimentarea cu energie electrică, întreruptă azi! Care sunt zonele afectate

22:00

O femeie, în vârstă de 96 de ani, s-a aruncat de la geamul camerei în care era cazată la azilul de bătrâni. Din primele informații, se pare că femeia nu fusese infectată cu virusul COVID-19, însă ar fi avut probleme psihice și alte boli grave. Surse din interiorul căminului de bătrâni din Galaţi susţin că […] The post O bătrână din Galați s-a aruncat de la etaj, de teama coronavirusului appeared first on Cancan.ro.