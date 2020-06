Scandalul din familia lui Brigitte Sfăt ia amploare. În ce relații este cu fiica ei, de când s-a măritat cu Florin Pastramă

07:00

Emily Burghelea a devenit deja o eroină, după ce a rupt tăcerea pe post, la Acces Direct, de pe Antena 1, unde era asistentă. A acuzat că Vulpița este bătură de Viorel și că prezentatoarea Mirela Vaida știe, dar mușamalizează pentru audiență. CITEȘTE ȘI: MIRELA VAIDA CONTINUĂ ”CIRCUL VULPIȚA”, EMILY BURGHELEA ÎI DĂ LOVITURA: ”NE VEDEM […] The post Cum au prins-o pe Vulpița că minte de îngheață apele! Fanii lui Emily Burghelea: ”Și-a bătut joc de tine!” appeared first on Cancan.ro.