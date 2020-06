Pe ce a mai cheltuit cel mai bogat om al planetei 1 miliard de dolari. Ştirea a apărut recent „pe surse” în presa internaţională

Amazon.com Inc, compania miliardarului american Jeff Bezos, cel mai bogat om al lumii,va cumpăra start-up-ul de maşini autonome Zoox Inc într-o tranzacţie de 1 miliard de dolari. Informaţia a apărut joi în presa internaţională, ca urmare a informaţiilor unor surse, scrie The New York Times. Mişcarea ar urma să diversifice activităţile Amazon cu tehnologia autovehiculelor inteligente. Wall Street Journal a scris luna trecută că cele două companii poartă discuţii avansate şi dealul ar putea evalua...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Business Magazin