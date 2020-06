Mandat de executare a pedepsei, pus în aplicare de poliţişti

09:30

O vacanţă într-ocapitală a lumii trebuie să includă - pentru gurmanzi, dar nu numai - o vizităîntr-o piaţă. Barcelona are Boqueria, Istanbulul are Bazarul de condimente, iarBucureştiul are Piaţa Obor. Cu mult înainte de tarabele cu legume şi fructe saucelebra terasă cu mici, aici era un târg de vite dar şi un loc unde erauexecutaţi condamnaţii la moarte.