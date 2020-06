De necrezut: Mai mulți elevi din Cugir au primit ieri la BAC subiectele de anul trecut! Cum a fost posibil așa ceva

09:20

Marcel Claudiu, din județul Vaslui, a fost condamnat la închisoare pentru mai multe capete de acuzare, între care și violul. El a intrat în casa unei bătrâne de 85 de ani și a violat-o.