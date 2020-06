Margherita, din nou în centul atenției! Cum a ieșit la plimbare cu maimuța de companie, la care ține enorm. FOTO

10:00

Florin Pastramă se cam lovește, în ultima perioadă, de probleme. După ce a scăpat de ultimul proces, iubitul lui Brigitte are altul pe cap acum. Asta pentru că ar fi dat țeapă unei cunoscute companii. CITEȘTE ȘI: CUM S-A ISCAT RĂZBOIUL ÎNTRE BRIGITTE ȘI FIUL EI. LA MIJLOC AR FI VORBA DE O VILĂ MOȘTENITĂ DE […] The post Florin Pastramă, acuzat că a dat țeapă unei cunoscute companii appeared first on Cancan.ro.