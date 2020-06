Hristo Stoichkov a răbufnit la adresa lui Van Gaal: „Un imbecil! Nu e clar?!”

13:40

În urmă cu un an, România U21 producea un meci entuziasmant în fața unui nume mare, Anglia. Deşi am învins cu 4-2, jucătorii lor ne surclasează, astăzi, la toate capitolele: nivelul la care joacă, statutul pe care îl au în echipele respective și evoluția cotei.Ce vară formidabilă am trăit în urmă cu un an! Grație reprezentativei de tineret, luna iunie 2019 va rămâne un reper important în istoria fotbalului românesc, iar ziua de 21 iunie va fi una cu totul specială. ...