Fotbal: FC Hermannstadt şi Turris Turnu Măgurele au primit licenţa pentru Liga I prin decizia Comisiei de Apel

16:40

Prima plantaţie de trufe din România, care a fost înfiinţată de fermierul Gheorghe Şilian în satul mureşean Archita, a obţinut certificatul de produs montan acreditat, valoroasele ciuperci negre fiind intens căutate atât în ţară, cât şi în străinătate."A fost o nebunie de a mea, pentru că am fost ispitit să încerc ceva nou, adică ceva care poate merge, poate nu merge. Am lucrat în Italia 14 ani, iar acolo am aflat istoria trufelor, modul în care se cultivă şi am văzut plantaţii de acolo. Când am venit acasă, am spus că risc şi eu. În Italia, sunt foarte multe plantaţii, dar investiţia este mare, fapt pentru care oamenii evită să o facă. Pe această plantaţie, am plătit o mulţime de bani, în total a fost 5.000 de euro pe o suprafaţă de 15 ari. Prima dată, am băgat banii în pământ şi în nişte plante care, la prima vedere, sunt simple - dacă le vede cineva, nu îţi dă niciun credit. Am crezut în ideea asta, pentru că am văzut cum e în străinătate. Am găsit un patron italian care are o firmă în Mureş, a venit, am făcut un contract că se ocupă de plantaţie patru ani şi mă învaţă cum să procedez şi cum trebuie întreţinută această plantaţie", a declarat Gheorghe Şilian.Potrivit acestuia, trufele nu pot fi plantate oriunde, fiindcă au nevoie de condiţii speciale, care presupun existenţa unor arbori necrozaţi, însă nici nu pot fi recoltate de oricine, de aceea se apelează la câini special dresaţi pentru identificarea delicatesei."Avem aici alun, stejar şi carpen, arbori necrozaţi, unde se întâlneşte rădăcina de la alun cu carpen şi rădăcina de la stejar, se face micoza şi acolo se formează trufa. Trufa este o infecţie normală a plantei, care se produce şi, pentru noi, este foarte benefică. Câinele o scoate din pământ, o aduce, iar eu îi dau recompensa. Am patru câini pe care îi folosesc", a spus Şilian. Foto: (c) Dorina MATIŞ / AGERPRESÎn colaborare cu o firmă locală de turism, Gheorghe Şilian a început să organizeze excursii de o zi pentru vizitatori, la căutat de trufe, ciuperci sau pentru a observa animalele sălbatice în mediul lor natural."Vin turişti din diverse locuri în excursie de o zi, iar eu le ofer o plimbare în pădure, la căutat de trufe, la căutat la ciuperci sau la observat la animale în observatoare de animale sălbatice, după care le oferim un picnic în natură sau acasă, depinde cum este timpul. Cei mai mulţi turişti sunt străini, dar vine şi multă lume, în special din Bucureşti sau Piatra Neamţ", a mai arătat producătorul de trufe.Gheorghe Şilian susţine că, deşi kilogramul de trufe costă până la 300 de euro, încă nu se poate vorbi despre profit, decât peste câţiva ani, întrucât investiţia a fost foarte mare, iar câştigurile sunt încă mici.El spune că trufa are un gust care nu se aseamănă cu nimic, este o ciupercă ce are calităţi extraordinare."Are un gust care nu se aseamănă cu nimic. În primul rând este afrodisiacă, detoxifică organismul, ea nu se mănâncă în cantitate mare. Se spune că regii, în vremuri de demult, mâncau trufe. Putem spune că au început şi românii să consume trufe, iar eu vând prin programul 'Bucate din vecinătate' de la Saschiz şi să ştiţi că foarte multă lume din Târgu Mureş, Sighişoara, Braşov, chiar din Bucureşti vine şi cumpără", a precizat Gheorghe Şilian. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Diana Dumitru, editor online: Adrian Dădârlat)