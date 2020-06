HERMANNSTADT - CLINCENI 0-1. Vasile Miriuță, reacție după al doilea eșec al lui Ruben Albes: „Nu am înțeles, chiar nu pot să îmi dau seama”

19:40

Portarul Vlad Muțiu și fundașul Laurențiu Rus au fost prezentați azi oficial la U Cluj. Muțiu, 25 de ani, a jucat ultima dată la Farul Constanța, unde a fost căpitan. Goalkeeperul a fost crescut de Dinamo, în tricoul căreia are 11 meciuri, și a mai evoluat pentru Unirea Tărlungeni, CSM Râmnicu Vâlcea și CS Afumați. Are 63 de meciuri până acum în carieră. „Sunt bucuros că am ajuns la Universitatea Cluj, un club de tradiție cu suporteri minunați. ...