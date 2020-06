Falsurile de bancnote româneşti expertizate la BNR au totalizat 3.507 în 2019

17:40

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic s-a declarat convins vineri că ţara sa va deveni membru deplin al Uniunii Europene până în 2026, în urma unei întâlniri cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează DPA.După întrevederea care a avut loc vineri la Bruxelles, Vucic a afirmat pentru mass-media sârbe că rămâne optimist în legătură cu aderarea Serbiei la UE."Nu vreau să vorbesc despre detalii, dar sunt mulţumit cu toate detaliile prin care am trecut", a spus el."Sunt convins că putem intra într-o nouă fază a relaţiilor dintre Serbia şi Uniunea Europeană şi cred că vom fi membri ai UE până în 2026", a adăugat şeful statului sârb.Negocierile de aderare au început oficial în 2014.Declaraţiile făcute de Ursula von der Leyen au fost mai vagi, ea insistând asupra nevoii de continuare a dialogului. "După alegeri, este nevoie de un dialog amplu cu toate forţele politice pentru a avansa cu reformele necesare pentru a aduce Serbia mai aproape de UE", a scris ea pe Twittter după întâlnire. Thank you for the good discussion @predsednikrs. After the elections, a broad dialogue with all political forces is needed to move ahead with reforms needed to bring Serbia closer to the EU. The dialogue with Kosovo is key. We will also support Serbia’s post-pandemic recovery. pic.twitter.com/a1pYcb0b5a— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 26, 2020 La alegerile care au avut loc la sfârşitul săptămânii trecute în Serbia, partidul de guvernământ al lui Vucic a obţinut o majoritate covârşitoare. Unii observatori ai alegerilor au pus victoria pe seama avantajelor de care beneficiază formaţiunea politică, inclusiv promovarea politicilor sale de principalele instituţii media de ştiri.Însă Ursula von der Leyen a evidenţiat importanţa de a găsi o soluţie la disputa cu Kosovo, care şi-a declarat independenţa faţă de Serbia în 2008. "Dialogul cu Kosovo este esenţial", a spus ea.Şefa Comisiei Europene s-a întâlnit vineri şi cu premierul kosovar Avdullah Hoti. Good discussion with @Avdullah Hoti. Grateful he chose Brussels for his first trip abroad. We will support Kosovo in the necessary reforms on its path to the EU and in post-pandemic recovery. pic.twitter.com/mdDNIRTDFC— Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) June 25, 2020 "Vom sprijini Kosovo în reformele necesare pe drumul său spre UE şi în procesul de recuperare post-pandemie", a postat ea pe Twitter.Disputa Serbiei cu Kosovo este unul din principalele obstacole în calea aderării sale la UE.AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Sorin Popescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)