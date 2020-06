Primul vaccin românesc împotriva coronavirusului ar putea apărea pe piață anul viitor

16:10

Despre filmele “Burebista” şi “Dacii”, două dintre producţiile cele mai apreciate de cinefili şi care vor fi difuzate la “Duminica filmului românesc” din 28 iunie, se ştie că au emoţionat iubitorii filmului istoric şi au ilustrat într-o manieră originală adevărul despre războaiele dintre daci şi romani. Întrebat despre filmările la “Burebista”, în viziunea regizorului Gheorghe Vitanidis, […] The post „Burebista”, filmul care l-a băgat în spital pe actorul Ion Dichiseanu appeared first on Cancan.ro.