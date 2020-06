Soția ex-deputatului care s-a judecat cu Hagi a cerut ordin de protecție Judecătorii au decis că…

16:50

Un bărbat de 35 de ani a fost împușcat într-o frizerie din Capitală. Un echipaj SMURD și polițiștii s-au deplasat la fața locului. ”Astăzi, 26 iunie, Poliția Capitalei a fost sesizată prin apel 112, la ora 15:40 cu privire la faptul că un bărbat a fost împușcat și agresat pe o stradă din sectorul 1. […] The post Un bărbat a fost împușcat într-o frizerie din Capitală, în urmă cu puțin timp appeared first on Cancan.ro.