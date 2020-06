VIDEO|Inundațiile continuă să facă ravagii. Valea Jiului, sub ape.Viitura de pe Jiu avansează către Dolj

20:40

Câini antrenați pentru detectarea mirosului ar putea detecta cine are COVID-19, anunță cercetătorii. Deși e doar un studiu preliminar, rezultatele sunt foarte încurajatoare. Am văzut, pe durata pandemiei, cât de importante sunt testele de coronavirus. Dacă vrem să ținem numărul de infecții sub control, trebuie să înțelegem exact cine e bolnav și cum se transmite […]