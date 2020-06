Sibienii în derivă cu Ruben Albes la timonă » Vestea bună e că Hermannstadt are licență pentru Liga 1!

18:10

În ultimii doi ani de viață, Emil Gabor, tatăl Monicăi și al Ramonei Gabor avea probleme grave financiare și de sănătate. Deși fetele lui, stabilite în America și Dubai, declarau că îl ajută cu bani, bărbatul tot avea datorii de achitat din anul 2018, care i-au dat bătăi mari de cap până în ultima zi […]