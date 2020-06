Se interzic telefoanele care nu sunt compatibile cu sistemul RO-ALERT! Companiile care nu se conformează riscă amenzi uriașe

21:40

Este anchetă la sediul Organizației Națiunilor Unite din Israel, după ce o înregistrare rușinoasă a făcut înconjurul lumii. Pe filmare apare o partidă de amor desfășurată într-o mașină oficială a ONU. La scurt timp după ce a izbucnit scandalul sexual, purtător de cuvânt al șefului ONU a reacționat în cadrul unui comunicat. Citește și: Anunț […] The post Partidă de amor, filmată într-o mașină oficială a ONU în Israel! Reacția purtătorului de cuvânt după ce a văzut imaginile care au făcut înconjurul lumii appeared first on Cancan.ro.