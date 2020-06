Bilanțul morților din cauza noului coronavirusului a crescut în România. Anunțul făcut azi de oficiali

23:40

CANCAN.RO a obținut noi mărturii exclusive în disputa momentului. Povestea spusă, live, de Emily Burghelea – despre agresiunile la care Vulpița ar fi fost supusă de Viorel – primește confirmări neașteptate. În culisele “Acces Direct” s-ar fi petrecut scene cu adevărat șocante. Potrivit unor surse D.A.S. categoria A, Viorel ar fi fost la un pas […] The post Scene șocante în culisele “Acces Direct”. „Viorel a ridicat mâna la Vulpița și…” + „A intrat plângând la machiaj” appeared first on Cancan.ro.