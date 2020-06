Diferențe mari de punctaje la Evaluarea Națională între notele inițiale și cele contestate! Inspector: „În multe cazuri sunt erori în rândul profesorilor care evaluează“

13:00

Milton Glaser, creatorul logo-ului emblematic „I love New York”, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat soţia sa, Shirley, scrie NYPost. Glaser, născut în New York, a murit vineri în Manhattan în urma unui accident vascular cerebral. El suferea şi de insuficienţă renală. Printre altele, Glaser a fost şi cofondator al New […]