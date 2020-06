Dragostea nu are limite! Gestul inedit făcut de un tânăr din Sibiu! A umplut orașul cu afișe

09:30

După ce au aflat că au primit licența pentru Liga 1 la Comisiei de Apel din cadrul Departamentului de Licenţiere al Federaţiei Române de Fotbal, FC Hermannstadt a suferit o înfrângere la limită, scor 1-0, pe teren porpriu cu Academica Clinceni într-un meci contând pentru runda a VI-a a play-out-ului Ligii 1. Unicul gol al […]