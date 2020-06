Un fost fotbalist a dezvăluit că este atras de bărbați: “Sunt frate, fiu, prieten și sunt gay! Adevărata provocare e să…”

10:30

Când vine vorba despre Florin Salam toată lumea știe că mereu și-a pus copiii pe primul loc și a încercat să dezvolte o relație strânsă cu ei. La fel s-a întâmplat și cu Betty, însă pierderea prematură a cele ce i-a dat viață a afectat-o pe tânără. Fiica lui Florin Salam a crescut și este […] The post Betty, mărturisiri impresionante despre Florin Salam! Ce are de spus tânăra despre cel care i-a dat viață. „Să știți că tatăl meu…” appeared first on Cancan.ro.