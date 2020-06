ASSMB: 315 persoane sunt internate la Spitalul 'Dr. Victor Babeş' şi 95 la Spitalul Colentina

12:10

Scriitoarea americană Helen Keller s-a născut la 27 iunie 1880, în Tuscumbia, statul Alabama (SUA).S-a născut cu o afecţiune care i-a afectat starea de sănătate, dar care nu a reprezentat un obstacol în drumul pe care l-a avut de parcurs pentru a deveni o personalitate a societăţii americane.Medicii au descris problemele sale de sănătate ca fiind o afecţiune la nivelul stomacului şi la nivelul creierului, despre care se credea că este o formă de scarlatină sau de meningită. Afecţiunea însă nu s-a manifestat timp îndelungat, dar i-a afectat auzul şi văzul.Când era copil, Helen Keller comunica doar cu fiica bucătăresei familiei, Martha Washington, care înţelegea mult din modul de comunicare al fiicei familiei Keller. Helen utiliza 60 de semne în timp ce comunica cu familia ei.În 1886, tatăl lui Helen a însoţit-o la un medic specialist din Baltimore. A început pentru prima dată să ia parte la un proces învăţare în mod profesionist.A început să participe la studii, în mai 1888, la ''Perkins Institute for the Blind'', pentru ca în 1894 să se mute la New York unde a luat parte la cursuri în cadrul ''Wright-Humason School for the Deaf''. A continuat, din 1896, în cadrul ''The Cambridge School for Young Ladies''. În 1900, Helen a fost admisă la ''Radcliffe College''.Mark Twain a admirat-o şi a prezentat-o unui magnat care alături de soţia sa au sprijinit studiile lui Helen Keller. În 1904, Helen a absolvit ''Radcliffe College'' la vârsta de 24 de ani, devenind prima absolventă cu deficienţe de auz şi văz.Prin harul său, dedicat universului literelor, a devenit o scriitoare apreciată la nivel mondial şi un orator desăvârşit. Este apreciată şi astăzi pentru eforturile sale şi pentru contribuţiile în sprijinirea cauzei persoanelor cu dizabilităţi şi în alte cauze sociale.A scris numeroase articole, însă talentul său oferit de Dumnezeu se regăseşte şi în cele 12 cărţi pe care le-a publicat, printre care: ''The Frost King'' (1891), ''The Story of My Life'' (1903), ''The World I Live In'' (1913), ''The Religion'' (1927).În 1961, a suferit câteva atacuri cerebrale. La 14 septembrie 1964, preşedintele american Lyndon Baines Johnson a decorat-o cu ''Medalia Prezidenţială a Libertăţii'', cea mai înaltă distincţie civilă a Statelor Unite ale Americii.Helen Keller a murit în somn la 1 iunie 1968, în locuinţa sa din Easton, Connecticut. AGERPRES/(Documentare - Liviu-Ioan Tatu, editor: Suzana Cristache Drăgan) Sursa foto: www.history.com