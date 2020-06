Bătăie ca în filme pe plaja din Vama Veche. Tinerii își împart pumni ca în filmele cu Bruce Lee. VIDEO

11:40

În urma tuturor protestelor care au avut loc în America în ultima perioadă, Donald Trump a decis să i-a atitudine și să îi sancționez dur pe unii dintre protestatari. Președintele a semnat un decret prin care protestatarii care vor vandaliza orice statuie publică riscă până la 10 ani de închisoare. Donald Trump s-a săturat de […] The post Donald Trump pune piciorul în prag! A semnat un decret prin care protestatarii care vor vandaliza orice statuie publică vor fi încarcerați appeared first on Cancan.ro.