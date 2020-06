Fanii Stelei au ales adversara pentru inaugurarea arenei din Ghencea: „E asociată cu imaginea tinerilor”

17:40

Gabriel Torje (30 de ani), fotbalistul celor de la Larissa (locul 3 din 8 în play-out-ul din Grecia), își dorește să joace din nou pentru echipa națională a României.„Nu am vorbit cu nimeni, nu am fost căutat de nimeni. A fost şi foarte greu, pentru că nu am avut echipă o perioadă mai lungă. Abia acum am început să joc, din februarie, meci de meci. Dacă voi fi contactat, îmi doresc cu mare, mare ardoare şi cu multă plăcere să fiu convocat la echipa naţională. ...