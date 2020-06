„Marea Doamnă” a anesteziei și terapiei intensive a murit la doar 57 de ani: „Întreaga comunitate medicală e mult mai săracă”

13:00

Acuzații șocante au zguduit lumea showbiz-ului internațional. Acum o săptămână Justin Bieber a fost acuzat de abuz sexual de către mai multe femei. Acesta au susținut că artistul le-a obligat să întrețină relații intime, în urmă cu șase ani. Pe data de 20 iunie, Justin Bieber a fost acuzat de agresiune sexuală de mai multe […] The post Justin Bieber, reacție dură la adresa femeilor care l-au acuzat de abuz sexual! Artistul cere daune de 20 de milioane de dolari appeared first on Cancan.ro.