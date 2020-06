ANP infirmă informaţiile privind demersuri de scoatere din grila programelor TV la nivel penitenciar a Realitatea Plus

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) infirmă informaţiile vehiculate în spaţiul public cu privire la iniţierea unor demersuri de scoatere din grila de difuzare a programelor TV, la nivel de sistem penitenciar, a postului de televiziune Realitatea Plus."Administraţia Naţională a Penitenciarelor infirmă categoric informaţiile vehiculate în spaţiul public cu privire la iniţierea unor demersuri de scoatere din grila de difuzare a programelor TV, la nivel de sistem penitenciar, a postului de televiziune Realitatea Plus, integral sau în anumite segmente de difuzare. Vă asigurăm de întreaga responsabilitate în respectarea tuturor drepturilor persoanelor private de libertate", se arată într-o precizare de presă a ANP de sâmbătă.Potrivit site-ul realitatea.net, Anca Alexandrescu, cea care i-a luat un interviu fostului şef al PSD, Liviu Dragnea, a declarat că accesul la Realitatea Plus e restricţionat în penitenciare."Realitatea Plus este scoasă din grilă în momentul în care este difuzat interviul cu Liviu Dragnea în penitenciar. Restricţionează accesul la Realitatea Plus pentru ca deţinuţii să nu vadă interviul", a spus Anca Alexandrescu. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Irina Poenaru, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Admitere - Administratia Nationala a Penitenciarelor/Facebook

