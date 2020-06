Dragoste pe muchie de cuțit! Gestul incredibil la care a recurs o tânăra pentru a putea petrece o noapte cu iubitul ei

15:20

În vârstă de 40 de ani, Elena Băsescu și-a făcut o nouă intervenție estetică. În timp ce unii dintre fani au complimentat-o pentru schimbarea realizată în cabinetul specialistului, alții sunt de părere că a exagerat cu cantitatea de acid hialuronic injectată. Au fost câțiva care au remarcat că fiica fostului președinte al României începe să […] The post Elena Băsescu și-a făcut o nouă intervenție estetică! Fiica fostului președinte al României seamănă tot mai mult cu Brigitte Pastramă appeared first on Cancan.ro.