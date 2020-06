Episod neplăcut pentru Oana Roman, după ce s-a întors de la cumpărături: “Mi s-a făcut rău”. Ce a găsit într-o pungă cu carne

21:40

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii ”Acces Direct”, de la Antena 1, nu mai pleacă, vara asta, în vacanță. Decizia de ultimă oră a anunțat-o într-un InstaStory, în care a prezentat planul ei de acțiune la emisiunea în care, de aproape cinci luni, Vulpița și Viorel sunt vedetele. CITEȘTE ȘI: CE FACE MIRELA VAIDA DUPĂ CE SCAPĂ DE […] The post Mirela Vaida, decizie de ultimă oră: Vulpița și Viorel sunt în extaz! Dar… appeared first on Cancan.ro.