Cum se face o contestaţie la BAC? Atenție, există și un termen limită depunere!

Ioana, fiica lui Ionel Ganea, a răbufnit în urma dezvăluirilor făcute de mama sa pentru CANCAN.RO, potrivit cărora ex-atacantul echipei naționale ar fi "blocat" cele trei case ale familiei. Tânăra își "pulverizează" fără menajamente tatăl, pe care îl acuză de lucruri grave, imposibil de imaginat. Atenție, urmează declarații șocante în exclusivitate. Pe 24 iunie, CANCAN.RO […]