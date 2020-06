Alte 23 de persoane au murit din cauza coronavirusului în România! Care este noul bilanț al victimelor

08:50

S-au scurs clipe dramatice în apele Dunării, după ce o fetiţă de un an a căzut din barca în care se plimba împreună cu părinţii săi. Micuţa a fost scoasă din apă de mama și tatăl ei, dar a intrat în stop cardio-respirator. Din fericire, printre martorii la incidentul nefericit a fost un asistent medical […] The post O fetiță de 1 an a căzut în apele Dunării! Micuța a readusă la viață de un asistent medical aflat în timpul liber și preluată cu elicopterul SMURD appeared first on Cancan.ro.