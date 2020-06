Carmen Grebenișan, în război cu fanii! Oamenii judecă înfățișarea iubitului ei și spun că nu se potrivesc deloc. Cât de acid le-a răspuns influencerița

11:20

Bursucu se află de ani de zile pe micile ecrane și aduce în fiecare zi zâmbetul pe buzele telespectatorilor. Însă, pe lângă televiziune, acesta mai are o afacere care îi rotunjește veniturile, mai ales în sezonul cald. Bursucu este o prezență constantă în televiziunea și de câțiva ani de zile se ocupă de două emisiuni […] The post Multă lumea nu știa asta! Cum își rotunjește veniturile Bursucu, colegul lui Teo Trandafir appeared first on Cancan.ro.