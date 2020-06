Primăria Bacău și consilierii locali ar putea intra în izolare. Care este starea de sănătate a angajaților

12:00

Japonia a declarat că liderul nord-coreean Kim Jong Un are probleme grave de sănătate, din nou. După ce luni de zile s-a speculat că dictatorul se află în pragul morții, ministrul Apărării, Taro Kono, întărește și mai mult supozițiile conform cărora liderul din Coreea de Nord nu se află într-o stare bună. Taro Kono, a […]