Robben revine pe teren la un an după retragerea din fotbal

Gabriela Firea a pornit un nou proiect ambițios. Primarul Capitalei este hotărâtă să nu ducă la casat vechile autobuze, ci vrea să le recondiționeze și să le transformate în autobuze de tip CNG, ce funcționează cu gaz natural comprimat, cu normă de poluare Euro 6 sau troleibuze. Acest proiect pilot este estimat la peste 150 […]