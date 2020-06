Trump neagă că ar fi fost informat despre posibile prime plătite de Moscova insurgenţilor în Afganistan

18:30

Serialul "The Young and the Restless" a fost marele câştigător al celei de-a 47-a ediţii a galei Daytime Emmy Awards, organizată în Statele Unite vineri seară şi dedicată producţiilor de televiziune ale căror ore de difuzare sunt programate în tronsonul diurn, informează site-ul revistei Variety.Cea de-a 47-a gală Daytime Emmy Awards a avut un format neobişnuit de organizare din cauza pandemiei de COVID-19. Gala a revenit în acest an la televiziune pentru prima dată în ultimii cinci ani şi a fost difuzată de postul CBS.Marele câştigător a fost serialul dramatic "The Young and the Restless", care a dominat plutonul producţiilor premiate, după ce s-a impus la opt categorii de premii.Printre ceilalţi câştigători importanţi s-au aflat şi emisiunile "Jeopardy" - desemnată învingătoare la categoriile "cea mai bună emisiune-concurs" şi "cel mai bun prezentator al unei emisiuni-concurs" (Alex Trebek); "The View - care s-a impus la categoria "cel mai bun talk-show informativ"; cântăreaţa Kelly Clarkson - numită "cel mai bun prezentator al unui talk-show de divertisment"; "Entertainment Tonite" - care s-a impus la categoria "cel mai bun program de ştiri de divertisment"; şi "Ellen" - care a triumfat la categoria "cel mai bun talk-show de divertisment".Prezentatoarele emisiunii "The Talk", Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Eve, Carrie Ann Inaba şi Marie Osmond, au fost înregistrate în secvenţe video în calitate de gazde ale ediţiei din acest an a galei Daytime Emmy Awards, pe durata căreia au fost anunţaţi câştigătorii celor 19 de categorii selectate spre difuzare în timpul transmisiunii televizate.Prezentatoarele şi câştigătorii au vorbit în alocuţiunile lor despre cele mai importante chestiuni ale momentului, precum mişcarea Black Lives Matter şi impactul generat de pandemia de COVID-19 asupra producţiei de divertisment.Alături de învingătorii din 19 categorii care au fost anunţaţi pe durata transmisiunii asigurate de CBS, câştigătorii altor 24 de categorii au fost dezvăluiţi pe reţelele de socializare imediat după încheierea acestui show.Câştigătorii din categoriile digitale dramatice vor fi anunţaţi într-o ceremonie virtuală separată, ce va avea loc pe 19 iulie. Învingătorii din categoriile de programe de animaţie, celor care se adresează întregii familii, emisiuni de lifestyle şi pentru copii vor fi dezvăluiţi într-o ceremonie virtuală suplimentară, pe 26 iulie.Pe lângă "Young and the Restless", ceilalţi mari câştigători ai galei de vineri seară au fost serialele "The Bold and the Beautiful" şi "General Hospital", cu patru trofee fiecare, dar şi "Jeopardy", "The Kelly Clarkson Show" şi "Sesame Street's 50th Anniversary Celebration", cu trei premii fiecare.CBS, care a condus plutonul posturilor TV care au primit cele mai multe nominalizări (57), a dominat gala de vineri seară, obţinând 15 premii. Pe locurile următoare s-au clasat producţiile TV sindicalizate (11 premii), ABC (cinci premii), NBC (patru premii), HBO (trei premii) şi Amazon Prime Video (două premii). AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Ada Vîlceanu) Suirsa foto: The Young and the Restless/Facebook.com