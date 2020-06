Larisa Iordache atrage toate privirile pe malul mării. Fosta gimnastă, irezistibilă în costum de baie. FOTO

13:30

Astăzi, reprezentanții Grupului de Comunicare Strategică au anunțat că, în România, alte 23 de persoane au murit din cauza coronavirusului. În plus, pe teritoriul țării noastre există în prezent 26.313 cazuri de infecție cu boala rară din China. Dintre pacienții confirmați pozitiv cu această maladie delicată, 18.814 au fost declarați vindecațo și externați. Află și: […] The post Alte 23 de persoane au murit din cauza coronavirusului în România! Care este noul bilanț al victimelor appeared first on Cancan.ro.