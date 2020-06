Premierul Ludovic Orban, puțin îngrijorat de creșterea numărului bolnavi de COVID-19: „România ar fi ajuns «Italia la pătrat» dacă….”

14:20

Dan Tudorache a făcut astăzi declarații importate despre construcția Spitalului “Sfântul Vasile cel Mare”. Potrivit dezvăluirilor primarului Sectorului 1 al Capitalei, unitatea medicală va avea 37 de săli de operație, peste 1.000 de paturi pentru pacienți, un heliport și săli și laboratoare pentru cercetare și învățământ. El a mai mărturisit că își dorește ca una […] The post Dan Tudorache, declarații despre construcția Spitalului “Sfântul Vasile cel Mare”: “Avem 55 de milioane de euro economisiți”. Când va fi inaugurat appeared first on Cancan.ro.