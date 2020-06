Ministrul Sănătății se gândește să bage în carantină anumite județe. Destinațiile de vacanță ale românilor, în pericol

15:10

Au fost stabilite noi reguli în ceea ce privește vârsta de pensionare a românilor. Noile hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 iulie și vizează creșterea vârste de pensionare și a stagiului de cotizare. Astfel, dacă până acum vârsta standard de pensionare în cazul femeilor era de 59 de ani, aceasta va crește […] The post Anunț important! Se schimbă vârsta de pensionare. Noua legea intră în vigoare începând cu data de 1 iulie appeared first on Cancan.ro.