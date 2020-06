Cazurile de infectări cu noul coronavirus crește, de la 1 iulie ar putea fi impuse noi măsuri. Se mai deschid restaurantele?

16:50

Loteria Română pune la dispoziție, la extragerea 6/49 de duminică, o altă sumă record. Mare câștigător poate pleca acasă cu 3 milioane de lei. Duminică, 28 iunie a.c., vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 iunie a.c., s-au […] The post Loto 6 din 49 pentru duminică 28 iunie. Anunțul Loteriei Române appeared first on Cancan.ro.