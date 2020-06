EXCLUSIV Chindia Târgoviște și-a găsit antrenor! Aduce un fost selecționer pentru a o salva

03:20

Dinamo a pierdut cu FC Voluntari, scor 0-1. Golul a fost marcat de Ion Gheorghe (20 de ani), un mijlocaș care a început fotbalul la academia „câinilor”.„Am jucat 13 ani aici și când trebuia să mi se dea și mie șansa să joc, am fost trimis să mă antrenez singur. Nu am niciun sentiment pentru această echipă. Acum sunt la Voluntari și voi da totul aici. Nu, n-am venit să iau nicio revanșă. Am venit să dau gol, să câștigăm, și să urcăm în clasament. ...