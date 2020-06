Sărbătoare mare pentru toţi credincioşii! Sfinţii Petru şi Pavel, marcaţi cu cruce roşie în calendar. Ce trebuie să faci azi

17:30

Stare de urgență în Primăria Bacău, după ce unul dintre cei doi viceprimari a fost testat pozitiv, cu noul coronavirus. Constantin Scripăț, viceprimarul din partea Partidului Mișcarea Populară al municipiului Bacău, a fost confirmat că e infectat cu Covid-19 și a fost internat la Spitalul Județean Bacău. Anumite surse spun că viceprimarul s-ar fi infectat […]