„Bursucul” pune tunurile pe atacanți după eșecul cu Universitatea: „Avem nevoie de jucători care să facă diferența!”

19:40

Fostul internațional olandez Arjen Robben a anunțat, ieri, pe contul său de Twitter că se va întoarce pe teren la primul său club, FC Groningen, după ce s-a retras din fotbal în vara lui 2019, la sfârșitul contractului cu Bayern Munchen. În vârstă de 36 de ani, finalistul Cupei Mondiale din 2010 se va alătura […] The post Robben revine pe teren la un an după retragerea din fotbal appeared first on Cancan.ro.