Percheziții de amploare într-un dosar privind comercializarea ilegală de tutun/ În rețea ar fi implicați și doi militari. Prejudiciul este uriaș

23:00

Vica Blochina și-a obișnuit fanii cu postările sale, în care demostrează că îi face plăcere să se fotografieze cu puține haine pe ea. De data aceasta, însă, blonda a renunțat de tot la obiectele vestimentare. Celebra blondă s-a dezbrăcat, acoperindu-se doar cu așternuturile albe imaculat. Dar, din păcate pentru Vica o fană a observat imediat […]