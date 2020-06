Acum e OFICIAL! A revenit declaraţia pe proprie răspundere. În ce condiţii eşti obligat să o completezi

23:20

Premierul Ludovic Orban consideră că țara noastră a scăpat de o fază gravă a pandemiei datorită măsurilor luate din timp, chiar înainte de starea de urgență. Din punctul de vedere ak primului ministrul, prezentul nu reprezintă valul doi al pandemiei. Concret, Ludovic Orban a declarat, duminică seara, la Realitatea Plus, că România ar fi ajuns […]