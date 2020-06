Coronavirus în România. 22 de decese în 24 de ore. Bilanțul infectărilor a ajuns la 26.582

07:40

Probleme în familia Stegaru. Povestea cuplului de la Acces direct pare că a ajuns la final. După luni de zile de certuri și împăcări, Vulpița a luat atitudine și a decis să pună punct relației. Viorel a fost părăsit de Veronica, iar anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii Acces Direct. Se pare că tânăra […] The post Vulpița a pus piciorul în prag! Tânăra l-a părăsit pe Viorel și nu vrea să mai audă de el. Unde s-a mutat Veronica appeared first on Cancan.ro.