Adio, concedii la mare și la munte vara asta?! Guvernul României ia în calcul restricționarea accesului în stațiuni

08:10

Epidemia de coronavirus încă își face simțită prezența. Așa că măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19 încă sunt necesare și prezente în mai toate țările. În acest context, au fost anunțate noi reguli pentru românii care plănuiesc să își petreacă vacanța în Grecia. Noi restricții intră în vigoare începând cu data de 1 iunie. […] The post Noi restricții pentru românii care vor să își petreacă vacanța în Grecia! Ce codiții trebuie să respecte turiștii după 1 iulie appeared first on Cancan.ro.