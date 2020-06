Spectacol în La Liga! Getafe și Real Sociedad luptă pentru locurile de Europa League

16:50

Galben-albaștrii l-ar putea pierde pe sârbul Vladimir Ivici, cel mai bun antrenor din Țara Sfântă, curtat de cluburi din Belgia și Austria.Pentru al doilea an la rând, Maccabi Tel Aviv a devenit campioana Israelului cu trei etape înainte de final, al 24-lea titlu din istorie (record). După victoria cu 3-0 în fața lui Hapoel Tel Aviv, are 81 de puncte, 12 deasupra lui Maccabi Haifa, poziția secundă. Are 24 de victorii, 9 egaluri și nicio înfrângere. ...