Care sunt țările care nu primesc români nici după ce și-au redeschis granițele. De frica noului coronavirus, respectivele state au…

10:10

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a pus tunurile pe elevii săi după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 3-2. „Buruscul” i-a luat în vizor în special pe atacanții Omrani, Rondon, Traore și Țucudean, care în opinia tehnicianul nu își fac deloc treaba, responsabili cu golurile fiind mijlocașii și fundașii echipei. Cele mai tari […] The post „Bursucul” pune tunurile pe atacanți după eșecul cu Universitatea: „Avem nevoie de jucători care să facă diferența!” appeared first on Cancan.ro.